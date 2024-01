Programa de merenda escolar durante as férias segue com inscrições abertas - Divulgação

Programa de merenda escolar durante as férias segue com inscrições abertasDivulgação

Publicado 05/01/2024 17:48 | Atualizado 05/01/2024 17:49

O projeto Janeiro Na Escola, da Secretaria de Educação de Porto Real, que oferece atividades recreativas e merenda escolar aos alunos da rede municipal durante as férias segue com inscrições abertas. Os interessados devem se cadastrar pelo link

Com início na segunda-feira (8), o programa será realizado das 11h às 13h em três polos de atendimento: Escola Municipal Cruz e Souza, E.M. Professora Eliana Provazi e E.M Sebastião Barbosa. O objetivo é assegurar a todos os estudantes o acesso à alimentação variada e de qualidade.

Segundo a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, durante todos os dias os estudantes terão transporte gratuito até as unidades. "A merenda auxilia no desenvolvimento de diversas crianças e adolescentes. Nosso objetivo é que, além de garantir o acesso à merenda escolar, todos os estudantes também participem de atividades de lazer e ações sociais durante o período do recesso escolar", explica