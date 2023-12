Publicado 22/12/2023 16:30

Uma colisão entre dois carros nesta sexta-feira (22) deixou o trânsito obstruído na Via Dutra, em Porto Real. O acidente aconteceu no km 292, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas. O tráfego no local chegou a fluir com lentidão, mas já foi normalizado.