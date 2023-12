Colisão entre veículos deixa trânsito lento na Via Dutra - Divulgação

Colisão entre veículos deixa trânsito lento na Via Dutra Divulgação

Publicado 19/12/2023 15:00 | Atualizado 19/12/2023 17:06

Uma colisão entre um caminhão e um carro na tarde desta terça-feira (19) deixou o trânsito lento na Via Dutra. O acidente aconteceu no km 292, na altura de Porto Real, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teria batido atrás do veículo menor. Apesar disso, ninguém ficou ferido.

A faixa da esquerda ficou interditada por conta do acidente. O trânsito ficou lento, mas o tamanho do congestionamento não foi informado.