Publicado 11/12/2023 00:06

Um motociclista, de 25 anos, morreu em um acidente na Via Dutra, em Porto Real. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (10) na altura do km 303, no sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem caiu da motocicleta. Ele estava sozinho no veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi levado para a Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.