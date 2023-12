Por conta de chuva, Porto Real suspende atendimento na unidade de saúde do Freitas Soares - Divulgação

Publicado 05/12/2023 08:33 | Atualizado 05/12/2023 09:09

Por conta do temporal que atingiu a cidade de Porto Real na tarde de segunda-feira (4), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) suspendeu o atendimento da Unidade de Saúde da Família do bairro Freitas Soares na manhã desta terça-feira (5).

A forte chuva causou alagamentos em diversos pontos do bairro. Segundo a SMS, as equipes estão trabalhando na manutenção do posto de saúde para que o atendimento seja retomado na parte da tarde desta terça.