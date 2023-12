Parte de casa desaba após temporal em Porto Real - Divulgação

Publicado 05/12/2023 07:00 | Atualizado 05/12/2023 08:35

O anexo de uma casa desabou após um temporal na tarde de segunda-feira (4) em Porto Real. O imóvel fica no bairro Jardim das Acácias. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Defesa Civil, o morador não estava presente no momento do ocorrido e está abrigado na casa de familiares. A edícula ficava próxima a um barranco que cedeu devido à forte chuva.

Em pouco tempo, os medidores pluviométricos registraram 95 mm no bairro Parque Mariana e 44 mm no restante da cidade. Pontos de alagamento foram identificados em algumas ruas, porém a água baixou rapidamente após o término da chuva.

Ruas foram obstruídas por galhos de árvores caídos, que foram retirados por equipes da Secretaria de Meio Ambiente. Equipes da prefeitura, incluindo as Secretarias de Obras e Assistência Social, juntamente com a Defesa Civil, estão atendendo as ocorrências.