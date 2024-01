Empresa inicia obra de contenção da linha férrea - Fabiano Sabino

Publicado 04/01/2024 16:00 | Atualizado 04/01/2024 16:44

A empresa MRS Logística iniciou esta semana as obras de manutenção do muro de contenção da linha férrea, paralela à Rua São Francisco, no bairro de Fátima, em Porto Real.

Na primeira etapa os profissionais estão fazendo a análise do local e a implantação do canteiro de obras para o início dos serviços.

Com o apoio da Guarda Civil Municipal, o trecho entre as esquinas da Rua 15 com a Rua Acre ficará com o fluxo de veículos interrompido até a conclusão da obra, que tem previsão de duração de 90 dias.