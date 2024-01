Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Porto Real - Divulgação

Publicado 10/01/2024 11:00 | Atualizado 10/01/2024 18:52

Um motociclista, de 22 anos, ficou gravemente ferido em uma colisão com um carro na terça-feira (9) em Porto Real. O acidente aconteceu no cruzamento entre a Avenida A e a Avenida Fernando Bernardelli, no bairro Freita Soares.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal São Francisco de Assis. Segundo a unidade, ele deu entrada com traumatismo craniano e fratura exposta na perna direita.

O jovem ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e depois foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real.