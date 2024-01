Porto Real abre período de matrículas para ano letivo de 2024 - Divulgação

Porto Real abre período de matrículas para ano letivo de 2024 Divulgação

Publicado 31/01/2024 14:00 | Atualizado 31/01/2024 17:23

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Real abriu o período de matrículas de novos estudantes para o ano letivo de 2024. A ação atenderá os estudantes dos níveis: Berçário (04 a 11 meses); Maternal I (1 ano); Maternal II (2 anos); Maternal III (3 anos); Pré-Escolar I; Pré-Escolar II; 1º e 6º Ano do Ensino Fundamental.

Os estudantes que desejam ingressar na Educação de Jovens e Adultos (EJA) têm duas condições: para o Ensino Fundamental, o aluno deve ter a idade mínima de 15 anos completos ou completar até o dia 05/02/24. Para o Ensino Médio, o aluno deve ter 18 anos completos ou completar até o dia 05/02/24.

A Secretaria explica que no ato da inscrição é obrigatório que os responsáveis apresentem os seguintes documentos na unidade de escolha:

- Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento

- Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do responsável (para menores de idade) e do aluno;

- Cópia do Cartão de Vacina para menores

- Cópia do documento comprobatório emitido pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude quando se tratar de guarda, tutela, família substituta e outros

- Declaração de Transferência

- Histórico Escolar

- Certificado de Alistamento Militar (para estudante do sexo masculino maior de 18 anos)

- Cópia do Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS

- Número de Identificação Social – NIS (se beneficiário de Programa de transferência de renda)

- Documento comprobatório da emancipação (se for o caso)

- Informação quanto a numeração de peças de vestuário para fins de distribuição de uniforme Escolar.