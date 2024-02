Vendaval arranca árvore pela raiz e atinge carro em Porto Real - Divulgação

Publicado 05/02/2024 17:30 | Atualizado 05/02/2024 17:52

Um vendaval na tarde desta segunda-feira (5) arrancou uma árvore pela raiz em Porto Real. Um carro, que passava pelo local na hora da chuva, foi atingido. O incidente aconteceu na Avenida Geraldo Ribas, em frente à Coca-Cola Femsa, no Centro.

Segundo a Defesa Civil, somente a traseira do veículo foi atingida. Os dois ocupantes não ficaram feridos. A árvore tinha cerca de 20 metros de altura e ficou atravessada na pista, que precisou ser interditada.

Além disso, as fiações elétricas também foram arrancadas. Técnicos da prefeitura e da concessionária de energia estão no local avaliando a situação para fazer a retirada da árvore e a limpeza da via em segurança.