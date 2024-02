Jovem suspeito de tentar matar namorada em Porto Real é preso em Minas Gerais - Divulgação

Publicado 08/02/2024 12:00 | Atualizado 08/02/2024 19:37

Um jovem, suspeito de tentar matar a namorada com um facão em Porto Real, foi preso nesta quinta-feira (8) em Minas Gerais. Ele foi encontrado na casa de uma irmã, na cidade de Rio Preto, a mais de 90 quilômetros de distância do município fluminense.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 30 de janeiro deste ano no bairro Jardim das Acácias. A vítima foi ferida com um facão nos braços, pernas e costas durante o banho.

Com o registro do crime na 100ª DP de Porto Real, o suspeito fugiu. Após a expedição do mandado de prisão pela Justiça, a Polícia Civil foi até a cidade mineira e encontrou o foragido.

Ele foi levado para a delegacia de Porto Real. Depois, o jovem será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.