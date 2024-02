Publicado 14/02/2024 10:00

Estão abertas as inscrições para o evento Empreenda Mulher e Sessão de Negócios Sebrae em Porto Real. O evento será realizado nos dias 28 e 29 de fevereiro no auditório do Horto Municipal.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, ou pelo Whatsapp (24) 3353-1621.

Confira a programação:

28/02 - Palestras Empreenda Mulher

14h - Use sua criatividade feminina para potencializar vendas

16h - Liderança feminina de alta perfomance: Seja uma líder 360

29/02 - Sessão de negócios

14h - Para todas as atividades empreendedoras