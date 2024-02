Prefeitura de Porto Real registra aparecimento de escorpião-amarelo - Reprodução

Prefeitura de Porto Real registra aparecimento de escorpião-amareloReprodução

Publicado 26/02/2024 17:27

A Prefeitura de Porto Real, através da Vigilância Sanitária, confirmou nesta segunda-feira (26) o aparecimento do escorpião-amarelo na cidade. O veneno do animal é altamente tóxico, capaz de levar a vítima à morte. Foi identificado um foco do tipo de escorpião no bairro Jardim das Acácias.

Como uma das medidas tomadas, foi solicitado apoio do Instituto Vital Brazil. Especialistas do órgão ofereceram treinamento aos agentes das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, focado na prevenção e nas ações a serem tomadas em acidentes.

Em caso de picada do escorpião, o morador deve ir até o Hospital Municipal São Francisco de Assis, onde uma equipe técnica avaliará e, caso necessário, encaminhará o paciente para receber o soro no polo definido pela Secretaria Estadual de Saúde.

Como forma de prevenir a presença de animais peçonhentos, a orientação é que a população adote medidas como: manter jardins e quintais limpos, evitar acúmulos de entulhos e folhas secas, manter a grama aparada, sacudir roupas e sapatos antes de usá-los, combater insetor e vedar frestas em paredes.