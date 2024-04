Trecho da rua 33, no bairro Jardim das Acácias, está sem luz há 6 anos - Foto: Grego Lima

Trecho da rua 33, no bairro Jardim das Acácias, está sem luz há 6 anosFoto: Grego Lima

Publicado 04/04/2024 15:33

Porto Real - Moradores do bairro Jardim das Acácias em Porto Real reclamam da falta de iluminação na rua 33. Segundo eles, metade da rua não tem postes ou fiação elétrica há, pelo menos, seis anos.

Com a falta de iluminação no trecho, crianças, idosos e adultos adiantam seus compromissos para não passarem pelo local à noite. Quando há necessidade de sair de casa mais tarde, eles optam por outro caminho, mais longo.

Ainda de acordo com eles, todos sentem medo de andar na rua, já que não há visibilidade quando anoitece. Ao todo dezoito famílias são afetadas. O uso de lanternas é comum e a reclamação recorrente.

O jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Porto Real que informou que a Rua 33, no bairro Jardim das Acácias, já conta com iluminação pública nos locais com residências. Disse ainda que a prefeitura iniciou recentemente o serviço de extensão de rede de iluminação pela cidade, visando contemplar os trechos que ainda necessitam desse serviço.