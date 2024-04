Manifestação acontece em frente à Prefeitura de Porto Real - Foto: Divulgação/ Juan Pablo

Porto Real - A manifestação aconteceu na tarde desta terça-feira (9) em frente à Prefeitura Municipal de Porto Real. A ação contou com cerca de 20 mulheres. O objetivo foi reivindicar os direitos aos filhos autistas.

Segundo elas, faltam médicos, fonoaudiólogos e mediadores para assistir e acompanhar as crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista na cidade. Cada mãe segurou um cartaz com reivindicações. O vereado Juan Pablo, da oposição, também participou da manifestação.

O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura sobre as questão acima, mas ainda não tivemos retorno. Assim que recebermos uma resposta, atualizaremos esta reportagem.

O que diz a lei?

Por meio da lei Berenice Piana (12.764/12), foi criada a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Segundo essa legislação, é direito da pessoa com autismo ter acesso a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamento pelo Sistema Único de Saúde.

Além disso, a lei garante o acesso à educação, à proteção social, ao trabalho, a igualdade de oportunidades e estipula ainda que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.