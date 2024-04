Moradores reclamam de esgoto à céu aberto no centro da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 16/04/2024 18:04 | Atualizado 16/04/2024 18:05

Porto Real - Moradores de Porto Real (RJ) reclamam há, pelo menos, dez anos, do córrego à céu aberto no centro da cidade. O esgoto fica ao lado do cartório e próximo ao Hospital Municipal São Francisco de Assis.

Segundo o relato dos moradores ao Jornal O Dia, o problema é antigo e mesmo com as reclamações e reivindicações, nenhuma autoridade tomou alguma atitude para resolver a questão.

Além do mau cheiro, a preocupação maior é por estar próximo à casas, estabelecimentos comerciais e ao hospital. Moradores já viram ratos e outros animais peçonhentos que são atraídos pelo esgoto. Ainda segundo eles, qualquer pessoa que passa de carro fica incomodada com a situação daquela localidade.

O mato alto também se tornou um problema. Com as chuvas intensas a área de mata naquela região cresceu, mas não houve acompanhamento da prefeitura.

O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Porto Real para saber quais medidas serão providenciadas para resolver o problema. Assim que a entidade responder, atualizaremos esta reportagem.