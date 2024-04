Publicado 26/04/2024 15:44

Porto Real - A Polícia Rodoviária Federal realizou nesta sexta-feira (26) uma ação educativa para o trânsito em uma escola particular em Porto Real. A ação contou com uma apresentação por meio de uma palestra sobre Segurança no Trânsito com o apoio da grade curricular da escola.

Ao todo, aproximadamente 50 alunos participaram. Durante a palestra, a equipe do Grupo de Educação para o Trânsito (GETRAN) falou sobre o consumo de bebidas alcoólicas, estatísticas de acidentes, uso de celular ao volante, excesso de velocidade e desrespeito às normas de trânsito.

Segundo a PRF, a ação é importante quando se leva em conta a faixa etária dos participantes da palestra, que estão prestes a entrar na vida adulta e, eventualmente, tornar-se condutores.



A conscientização coletiva foi o principal objetivo, já que todos os anos, mais de 30 mil pessoas perdem sua vida, devido aos acidentes de trânsito em todo o Brasil.