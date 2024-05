Publicado 06/05/2024 19:02

Porto Real - A Prefeitura Municipal de Porto Real informou nesta segunda-feira (6) que está com um ponto de arrecadação para ajudar as vítimas do temporal que vem atingindo o Rio Grande do Sul. Já são mais de 850 mil pessoas afetadas.

Confira abaixo o endereço, horário e o que doar:



Ponto de Arrecadação em Porto Real

Local: Sede da Prefeitura Municipal

Horário: De segunda a sexta-feira, de 9h às 17

O que doar: cestas básicas, água, calçados, colchões, lençóis, travesseiros e produtos de higiene pessoal.