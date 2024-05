Defesa Civil controla fogo no bairro Jardim das Acácias - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Porto Real

Defesa Civil controla fogo no bairro Jardim das AcáciasFoto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Porto Real

Publicado 30/04/2024 18:22

Porto Real - O incêndio aconteceu no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real, nesta segunda-feira (29). Segundo a Prefeitura Municipal, a Defesa Civil foi acionada para conter as chamas o mais rápido possível.

Para realizar o controle do incêndio, os agentes utilizaram equipamentos especializados e um caminhão-pipa. Assim que começaram os trabalhos, as chamas cessaram.

Ainda segundo a Defesa Civil de Porto Real, é comum que aconteça incêndio nessa época do ano, em razão do tempo seco e do descarte de objetos de forma irregular. Atear fogo em áreas de mata é crime.

O telefone do órgão na cidade é o (24) 99851-9971.