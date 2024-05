Publicado 07/05/2024 18:07

Porto Real - A Prefeitura Municipal de Porto Real junto com a Secretaria de Desenvovimento Econômico e a Firjan, divulgaram nesta terça-feira (7) as inscrições para o curso de Almoxarife na cidade.

As vagas são limitadas e os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e escolaridade mínima do 7º ano do Ensino Fundamental. O objetivo do curso é incentivar a capacitação dos jovens.

As inscrições começam nesta quarta-feira (8) e devem ser feitas na Sede da Secretaria de Trabalho e Renda. O endereço é Rua Estevan Domingos Pederassi, 164 no bairro Nova Colônia, em Porto Real. O horário de funcionamento é das 8h30 às 16h30.



Em caso de dúvidas ou mais informações, o telefone é (24) 3353-4898.