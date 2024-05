Foragido é preso e PM apreende drogas - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Foragido é preso e PM apreende drogasFoto: Divulgação/Polícia Militar

Publicado 09/05/2024 17:32

Porto Real - Um homem, foragido da justiça, foi preso na tarde desta quarta-feira (8) em Porto Real (RJ). A prisão aconteceu na Rua Projetada, no bairro Jardim das Acácias.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi até a localidade para observar a residência onde o foragido estaria escondido. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e, segundo a PM, ele faz parte de uma das facções da cidade.

Após um monitoramento no local, outras guarnições foram acionadas para participarem do cerco no local. Ao avistar os agentes, o suspeito tentou fugir pulando nas residências vizinhas, mas a polícia conseguiu prendê-lo. Durante a busca pelo foragido, diversos materiais foram encontrados como drogas, capsulas deflagradas, rádio comunicador, baterias e munições.

Ele e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de Porto Real. O suspeito foi preso e está à disposição da justiça.