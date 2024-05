Publicado 07/05/2024 18:20

Porto Real - A Prefeitura Municipal de Porto Real informou que a partir desta terça-feira (7) toda a população poderá se vacinar contra a Influenza na cidade. Antes, somente o grupo prioritário podia se imunizar.

De acordo com a prefeitura, a campanha foi ampliada para todas as pessoas acima de 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Para garantir a dose do imunizante, basta comparecer as unidades de saúde com documento de identificação e a caderneta de vacinação.

A vacina está disponível em todas as Unidades de Saúde da Família de Porto Real e o horário de funcionamento é das 9h às 15h30.