Publicado 08/05/2024 17:16

Porto Real - A Prefeitura Municipal de Porto Real vai realizar nesta sexta-feira (10) um evento para que toda a população faça a atualização vacinal.

A ação tem como objetivo fazer com que as pessoas verifiquem a carteira de vacinação e se imunizem, caso necessário. Segundo especialistas, a queda no número de casos de algumas doenças é em razão ao aumento da cobertura vacinal. Quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação de vírus e bactérias.

O horário é das 9h às 15h, na Quadra Poliesportiva, no bairro Parque Mariana, em Porto Real (RJ).

Os moradores que quiserem participar da atualização vacinal, deverão levar documentos como CPF, carteira de vacinação e cartão do SUS.