Publicado 16/05/2024 20:25

Os profissionais de enfermagem de Porto Real (RJ) continuam aguardando reajuste conforme o piso salarial da área de atuação. Em outubro de 2023, o prefeito da cidade, Alexandre Serfiotis, encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei para regulamentar o piso salarial da enfermagem do município. Decisão tardia, já que a maioria dos municípios da região já pagavam o piso.

O projeto foi assinado no Palácio 5 de Novembro com a presença de sete vereadores municipais. O chefe do executivo disse que após aprovação, a lei seria sancionada beneficiando os profissionais com o reajuste. Afirmou ainda que "O nosso sentimento é de gratidão aos enfermeiros, que principalmente na pandemia, estavam na linha frente para assegurar a saúde de todos. Da mesma forma que fizemos com os agentes de endemias e de saúde, buscamos a valorização destes profissionais, e através do apoio da Câmara, estamos dando um grande passo. Quero mais uma vez agradecer a todos os enfermeiros e desejar que Deus possa sempre abençoá-los”.

A lei foi sancionada, porém só beneficia e atende os funcionários diretamente ligados à prefeitura. A grande parte, que é contratada pelo governo municipal através de empresas terceirizadas, ainda aguarda o reajuste. Diversas queixas dos profissionais de enfermagem sobre o atraso do pagamento do piso ainda são recorrentes nas redes sociais e nas próprias unidades de saúde da cidade.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Porto Real que informou que a Lei 891/2023, a qual trata da implantação do piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, em atendimento à Lei Federal nº 14.434, de 04 de agosto de 2022 já foi sancionada. Atualmente o Município já efetua o pagamento desses valores aos profissionais concursados da rede pública municipal.

Em relação ao contato com as empresas terceirizadas para realizar o pagamento do reajuste aos profissionais, ainda não tivemos retorno.