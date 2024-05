Publicado 27/05/2024 19:50

Porto Real - A Prefeitura Municipal de Porto Real anunciou que a vacinação contra a Poliomelite vai começar nesta segunda-feira (27) e contra a Dengue nesta terça-feira (28).

A vacinação contra a Poliomelite tem como objetivo imunizar crianças menores de 5 anos de idade, moradores de Porto Real. A imunização vai acontecer em todas as Unidades de Saúde da Família da cidade até o dia 14 de junho. Segundo a prefeitura, crianças menores de 1 ano devem atualizar o cartão de vacinas e, de 1 a 4 anos devem tomar uma dose da gotinha.

Já a vacinação contra a Dengue vai começar nesta terça-feira (28), com foco em imunizar crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Assim como a campanha da poliomelite, a vacina estará disponível em todas as Unidades de Saúde da Família de Porto Real.

Os pais ou responsáveis que levarem a criança para se vacinar, devem apresentar o Cartão de Vacina e o Cartão do SUS ou CPF. O horário é das 8h às 15h30 em qualquer Unidade de Saúde da Família.