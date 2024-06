Adolescente é apreendido com drogas em Porto Real - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 03/06/2024 15:48 | Atualizado 03/06/2024 15:49

Porto Real - Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com drogas dentro de casa na manhã desta segunda-feira (3). O caso aconteceu no bairro Freita Soares, em Porto Real (RJ).

De acordo com informações da Polícia Militar, eles foram até o endereço depois de receberem uma denúncia de tráfico de drogas naquela localidade. Os agentes montaram um cerco na residência do suspeito e logo em seguida fizeram contato com a dona do imóvel, que liberou a entrada dos policiais.

Assim que entraram na casa, o suspeito, que mora com a avó, percebeu a movimentação, recolheu as drogas e jogou no terreno da vizinha. No entanto, os policiais que estavam no cerco conseguiram apreender o adolescente e todo o material que ele havia descartado na casa ao lado.

Segundo a polícia, foram apreendidos 20 pinos de R$50,00, dez pinos de R$ 10,00, um pino de R$ 25,00, três pedras de crack, 44 trouxinhas de maconha e uma balança de precisão.

O adolescente e todas as drogas foram encaminhadas para a Delegacia de Porto Real para apreciação dos fatos pela autoridade policial.