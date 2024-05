Publicado 27/05/2024 21:46

Porto Real - O menino atropelado por um carro sem freio no dia 16 de abril teve alta no início da tarde desta segunda-feira (27). O acidente aconteceu há duas semanas na Avenida Salvador, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real (RJ).

Cailan de Castro Batista, de 7 anos, precisou passar por uma cirurgia plástica de reconstrução do ombro e levou pontos na cabeça. Segundo os familiares da criança, ele ainda ficou dois dias entubado em um hospital particular de Resende, onde foi encaminhado no dia do acidente.

Na tarde desta segunda-feira, ele recebeu alta e deixou o hospital sorrindo e vestido de Homem-Aranha.

Relembre o caso

Na tarde de quinta-feira, 16 de abril, enquanto estava indo para a escola com a avó, Cailan foi arrastado e atropelado por um carro. Segundo a Guarda Municipal, os moradores que presenciaram a cena, se uniram para tombar o veículo e resgatar o menino.

A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, os familiares decidiram levá-lo para um hospital particular em Resende.



O caso foi registrado na Delegacia de Porto Real, que está responsável pela investigação. De acordo com o delegado titular, o carro era de uma professora que disse, em depoimento, que puxou o freio de mão e que, cerca de 20 minutos depois, o carro, talvez, tenha apresentado defeito.