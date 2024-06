Publicado 04/06/2024 15:52

Porto Real - As inscrições para o curso de Assistente Administrativo em Porto Real (RJ) estão abertas. Essa é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e a Firjan Senai.

As vagas para o curso são limitadas e os interessados devem ter no mínimo 16 anos de idade e ter o ensino fundamental completo. Para realizar a inscrição o candidato deve levar documentos como cópia do RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Quem for menor de 18 anos deve ir acompanhado e levar toda a documentação dos pais ou responsável legal.

As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria de Trabalho e Renda que fica na Rua Estevam Domingos Pederassi, número 164, no bairro Nova Colônia, em Porto Real. O horário de funcionamento é das 8h30 às 16h30.



Para outras informações, o telefone é (24) 3353-4898.