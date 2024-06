Publicado 24/06/2024 21:01

Porto Real - Os moradores de Porto Real podem, agora, realizar procedimentos com espuma para tratamento de varizes. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (24) através da rede social da prefeitura da cidade.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS), através do Centro de Diagnóstico e Tratamento Henrique Sabadini Filho (CDT), o tratamento para varizes, denominado escleroterapia, é um procedimento intravenoso que utiliza a substância polidocanol, também conhecida como espuma. O nome, como é conhecido popularmente, é dado porque o medicamento atua por meio de um dispositivo composto por seringas conectadas a uma pequena torneira, sendo estimulado até se transformar em espuma.



Segundo um dos médicos responsáveis por realizar o tratamento, o angiologista e cirurgião vascular, Luís Fernando Lima, a espuma é injetada diretamente nas veias e, em casos das maiores e mais profundas, como a veia safena, o auxílio do ultrassom é necessário para identificar o local exato da aplicação.

O objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida dos moradores que sofrem com os problemas causados pelas varizes.