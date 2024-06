Cerca de 40 queimadas foram registradas na cidade nos últimos meses - Foto: Divulgação/Prefeitura de Porto Real

Cerca de 40 queimadas foram registradas na cidade nos últimos mesesFoto: Divulgação/Prefeitura de Porto Real

Publicado 17/06/2024 20:43

Porto Real - A Defesa Civil de Porto Real atendeu uma ocorrência de queimada na tarde desta segunda-feira (17) na cidade. O incêndio aconteceu em uma localidade próxima à Secretaria de Ordem Pública, em Porto Real (RJ), e teve que ser controlado.

De acordo com o órgão, essa é mais uma das 40 ocorrências registradas nos últimos meses. O último episódio foi na quinta-feira, dia 13 de junho, no bairro Colinas. Na ocasião, a Defesa Civil precisou do suporte da Secretaria de Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento com os maquinários e também do Corpo de Bombeiros para conter o fogo que tomou conta da vegetação no Loteamento Vila Vitória.



De acordo com a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa.



Para diminuir o número de incêndios, é preciso denuncias. O whatsapp da Guarda Civil Municipal é o (24) 3353-1245. O serviço está disponível 24 horas por dia.