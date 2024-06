Colisão entre duas carretas deixa Dutra paralisada nesta quinta - Foto: Divulgação/PRF

Colisão entre duas carretas deixa Dutra paralisada nesta quintaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 20/06/2024 16:52

Porto Real - Um motorista de carreta dormiu ao voltante e provocou acidente na manhã desta quinta-feira (20), em Porto Real (RJ). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu por volta das 5h30 da manhã no km 299 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, no viaduto sob o retorno do distrito de Bulhões.

Ainda segundo a PRF, o condutor da carreta dormiu ao volante e bateu na traseira de uma outra carreta. Com a colisão, o veículo do motorista que dormiu começou a pegar fogo. O outro condutor da carreta atingida conseguiu, rapidamente, tirar o motorista antes que se machucasse com as chamas. Ele foi socorrido com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende.

A carreta baú da frente transportava caixas de creme de leite que caíram na pista depois do acidente e a carreta de trás, que transportava grandes peças de concreto, também teve sua carga espalhada pela rodovia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) esteve no local para conter o fogo. A pista permaneceu totalmente interditada por duas horas, mas o trânsito já foi normalizado.