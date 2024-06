Monumento em comemoração ao centenário da colonização italiana na cidade está abandonado - Foto: Jornal O Dia

Publicado 26/06/2024 18:00

O monumento em comemoração ao centenário da Colônia de Porto Real (RJ) está com aspecto de abandono, mesmo perto da data mais importante para a cidade. O local tinha como objetivo resgatar a importância dos italianos para a região, mas hoje os moradores mal conseguem ler o texto da placa com informações sobre os 100 anos de colonização.

O problema vem incomodando os munícipes nos últimos dias, principalmente pelo fato de que este ano Porto Real completa 150 anos da criação da colônia na cidade. Com o passar do tempo, diversos monumentos e espaços foram criados para valorizar aqueles que fizeram parte do desenvolvimento do município. E entre tantos pontos turísticos, surgiu o monumento em celebração ao centenário da Colônia Italiana de Porto Real, com o busto de Enrico Secchi, personalidade que na época da colonização da cidade ajudou as famílias que vieram para o Brasil.

Apesar da grande importância para a história, o local está abandonado. A pintura está gasta, o mato está alto e a placa mal consegue ser lida por conta do desgaste do tempo. Um morador, que entrou em contato com o Jornal O Dia, mas não quis se identificar, afirmou que esse descaso é antigo e espera uma solução da prefeitura, já que este ano serão comemorados 150 anos da colônia italiana, data importante para os munícipes.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Porto Real, que informou que mantém um serviço de rotina de manutenção dos monumentos municipais e planeja retornar à Praça da Igreja Nossa Senhora das Dores nos próximos dias. Disse ainda que acrescentou ao patrimônio histórico da cidade a escultura de uma nau, que faz alusão ao nome Porto Real e serviu ao Imperador Dom Pedro II.



"Especificamente sobre a imigração, a Prefeitura apoia a Fundação Vittorio Emanuele II na realização da Festa da Cultura Italiana, que reafirma as raízes culturais do município. Além disso, mantém a Casa do Imigrante, no Horto Municipal, com um acervo histórico disponível para visitação."