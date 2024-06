Publicado 27/06/2024 15:54

Porto Real - A Prefeitura Municipal de Porto Real está com as inscrições para casamento comunitário abertas. A ação é uma parceria com a Associação Pastor Amigos de Pastor, que vem realizando desde o início do mês reuniões para os interessados em participar do casamento comunitário na cidade.

De acordo com a prefeitura, os noivos podem ter ou não religião. O objetivo é alcançar um determinado número de casais até que todos tenham em mãos toda a documentação necessária para realizar o matrimônio.

As reuniões acontecem das 19h às 20h por período indeterminado. Segundo os responsáveis pela iniciativa na cidade, depois do casamento civil, uma cerimônia será realizada, mas a participação dos noivos não é obrigatória.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no Horto Municipal, que fica na Avenida Fernando Bernardelli, no Centro de Porto Real (RJ).