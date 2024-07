Publicado 04/07/2024 15:33

Porto Real - A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e em parceria com Firjan Senai, abriu as inscrições nesta quinta-feira (4) para o Curso de Assistente de Operações em Logística. As inscrições serão realizadas de segunda a sexta-feira na sede da secretaria.



Os candidatos interessados precisam ter o ensino fundamental completo ou o 7º ano do ensino fundamental e ser no mínimo maior de 16 anos. No momento da inscrição é necessário apresentar a cópia do RG ou CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Caso o candidato seja menor de idade, é necessário apresentar a cópia dos documentos do responsável legal (RG e CPF). O local das inscrições é na sede da Secretaria de Trabalho e Renda, que fica na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº164 - Nova Colônia, Porto Real. O horário de funcionamento é das 8h00 às 17h.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (24) 3353-4898.