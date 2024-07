Publicado 10/07/2024 21:26

Porto Real – Um veículo furtado em São Paulo foi encontrado nesta quarta-feira (10) dentro de um ferro velho, em Porto Real (RJ). O estabelecimento funcionava de maneira irregular foi interditado e o proprietário preso em flagrante.

A ação fez parte da Operação Desmonte do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Enquanto fiscalizavam o local, os agentes encontraram um carro com registro de furto em São Paulo, além de resíduos de veículos desmontados, como óleo e combustível.

Como os resíduos eram lançando diretamente ao solo, é caracterizado crime ambiental. O ferro-velho, que fica na Estrada de Porto Real, foi interditado e o dono preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Todo o material será removido e levado para destruição. O objetivo da operação da operação é coibir a comercialização de sucatas e peças de veículos procedentes de furtos e roubos.

De acordo com o Detran, até o momento, a fiscalização já interditou 46 ferros-velhos, apreendeu mais de 150 motores roubados, veículos roubados e cerca de 700 toneladas de sucatas sem procedência. Agentes do Detran.RJ, das Polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e da Secretaria de Estado de Fazenda participam da ação.