Publicado 17/07/2024 18:20

Porto Real - As inscrições para o Programa Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA) estão abertas a partir desta terça-feira (16). Para se candidatar é necessário ter entre 15 e 16 anos e morar em Porto Real (RJ).

Ao todo são 1.000 vagas disponíveis e os interessados têm até o dia 16 de agosto para realizar a inscrição. O objetivo é promover a qualificação profissional dos jovens para que estejam preparados para o mercado de trabalho.

De acordo com a organização do projeto, os alunos contarão com o apoio de profissionais da UERJ e também da FIA, a Fundação para a Infância e Adolescência. Entre os assuntos abordados estão Educação Corporativa, Financeira, Português, Mídias Sociais, entre outros.

Através dessa iniciativa, o adolescente terá a possibilidade de estagiar em órgãos públicos e em parceiras privadas.