Publicado 11/07/2024 20:18

Porto Real - Novo destino para investimento da Stellantis em Porto Real (RJ) é divulgado durante coletiva de imprensa. Em março, a empresa anunciou um investimento de R$ 30 bilhões no Brasil. Desse total, R$ 14 bilhões seriam destinados a Betim (MG) e R$ 13 bilhões para a fábrica em Goiana (PE).

O destino dos outros R$ 3 bilhões ainda não havia sido revelado, mas foi anunciado pela montadora que parte desses recursos será utilizada em Porto Real (RJ) para a produção do Jeep Avenger.



Segundo o Presidente da Stellantis, os R$ 3 bilhões restantes podem não ser totalmente direcionados à fábrica de Porto Real (RJ). Além do investimento para produzir o Jeep Avenger localmente, parte do montante será destinada ao desenvolvimento de veículos híbridos da linha Citroën.



Apesar das tentativas do presidente, durante a coletiva de imprensa, de evitar revelar informações sobre o futuro do Jeep Avenger, está confirmado que o SUV será fabricado em Porto Real (RJ). Internamente, o Avenger é conhecido como Projeto 516 ou JJ (Jeep Junior). A previsão é que seja lançado em 2026.