Publicado 17/07/2024 18:39

Porto Real - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, agentes da 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real e equipe da 3ª CIA do 37º Batalhão da Polícia Militar de Resende cumpriram dois mandatos de prisão temporária de dois homens envolvidos no sequestro de um adolescente no dia 1 de fevereiro de 2024.

Após investigações, os agentes foram até os endereços na Rua Projetada, nº 46 e Rua Projetada, nº 48 no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real (RJ). Chegam ao local, os policiais localizaram e prenderam, respectivamente, os suspeitos dentro das residências e a eles foi dado voz de prisão.



Os dois homens foram conduzidos até a 100ª Delegacia de Polícia para formalização da prisão e nova oitiva em relação aos fatos relacionados ao desaparecimento do adolescente. Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados para a cadeia pública de Volta Redonda



Ainda de acordo com a PM, os presos possuem diversas passagens pela polícia, principalmente por tráfico de drogas. O inquérito que investiga o sequestro do adolescente segue em andamento.







A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos Porto Real/Quatis municípios mais seguros.



DISQUE DENÚNCIA: (24) 3353-3341 / (24) 3353-3343



O SIGILO É GARANTIDO



“Polícia Civil, em defesa de quem precisar!”