800 mil reais são apreendidos com suspeito na Via Dutra - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 29/07/2024 20:34 | Atualizado 29/07/2024 20:47

Porto Real - Na tarde de sexta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal encontrou uma grande quantidade de dinheiro dentro de um veículo na Via Dutra, em Porta Real (RJ). A apreensão aconteceu no km 298, sentido São Paulo.

Os agentes decidiram abordar o carro, depois de sentirem um forte cheiro de maconha que emanava do carro. Durante a inspeção, os agentes identificaram um revestimento não original no porta-luvas, através do qual eram visíveis algumas cédulas.

Após a remoção do revestimento, foram encontrados quase R$ 785 mil em notas. O motorista de 50 anos, disse que receberia R$ 5 mil pelo transporte do Rio de Janeiro a São Paulo e afirmou não saber a origem ou a quantia exata do dinheiro, e também não soube informar para quem entregaria o montante.

O indivíduo foi encaminhado à Polícia Federal de Volta Redonda, onde prestou depoimento e foi liberado.