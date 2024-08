Publicado 01/08/2024 11:17

Porto Real - A polícia apreendeu, na tarde de terça-feira (31), um adolescente com drogas, em Porto Real (RJ). A apreensão aconteceu na Rua Onze, no bairro Jardim das Acácias, durante um patrulhamento da PM.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da Patrulha Tático Móvel estava em diligência quando avistaram um adolescente em atitude suspeita. Ao se aproximarem, os agentes o abordaram e o suspeito confessou que estava vendendo drogas naquele endereço.

Disse ainda onde estava escondendo as drogas para praticar o tráfico no bairro. No local, os policiais apreenderam uma sacola com 17 pedras de crack, um pino de cocaína, R$ 20 reais e um aparelho celular.

Ele e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Porto Real, para tomar as devidas providências.