Publicado 02/08/2024 14:14

Porto Real - Os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Porto Real, Valcir da Silva, do Solidariedade, e Juan Pablo, do PP, decidiram retirar suas candidaturas para apoiar Ailton Marques, do PDT, na corrida para prefeito.

A decisão foi publicada nas redes sociais de Valcir, explicando que, às vezes, é necessário recuar para que os projetos avancem corretamente. “Quando falamos de Porto Real, este projeto não é individual, nem uma questão de vaidade. Queremos o melhor para nossa cidade e para todos que nela vivem. Pensando na melhor forma de ajudar Porto Real a sair da estagnação e a sonhar novamente com uma cidade mais justa e com mais oportunidades, decidi abrir mão da minha pré-candidatura a prefeito para apoiar Ailton Marques”, explicou.

Além do PP e Solidariedade, os partidos Agir e PRTB também se aliaram. A coligação "Por Amor a Porto Real" agora inclui PDT, Podemos, Mobiliza, Republicanos e PSB, totalizando dez partidos. Esta união será formalizada em uma convenção neste sábado, 3 de agosto.