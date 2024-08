Publicado 15/08/2024 22:09

Porto Real - Uma ossada humana, que foi encontrada em Porto Real (RJ), está sendo investigada pela Polícia Civil. A suspeita é que os restos mortais sejam de um adolescente, de 14 anos, que foi vítima de um sequestro.

Segundo a polícia, um parente da vítima encontrou os ossos no mesmo local onde o adolescente havia desaparecido, no bairro Parque Mariana. A ossada passou por um exame de DNA para ser comparada com um material genético da vítima, mas ainda não saiu o resultado.

A principal informação do sequestro, que aconteceu no dia 1º de fevereiro, é que o adolescente estava junto com um amigo no bairro Jardim das Acácias, quando os dois foram abordados pelos criminosos. De acordo com as investigações da Polícia Civil, os suspeitos e a vítima eram de facções criminosas diferentes, o que havia motivado o crime.