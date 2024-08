Carga superdimensionada é escoltada até Porto Real nesta quinta - Foto: Divulgação/ PRF

Carga superdimensionada é escoltada até Porto Real nesta quintaFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 08/08/2024 19:02

Porto Real - A carga superdimensionada que saiu de Queluz (SP) sentido Rio de Janeiro, foi escoltada nesta quinta-feira (8) até o km 299 da Via Dutra, próximo à entrada de Bulhões, em Porto Real (RJ).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a escolta aconteceu no período da tarde, devido alguns imprevistos. Os policiais conduziram a carga do km 317 ao km 299 da rodovia. A previsão é ser retomada amanhã no período da manhã, após às 10h.

Ainda segundo a PRF, a carga é um transformador que saiu de São Paulo e tem como destino o porto de Itaguaí (RJ). O Conjunto Veicular de Carga (CVC), denominado "linha de eixo", é composto por veículos especiais para realizar este tipo de transporte, sendo necessária uma Autorização Especial de Trânsito (AET) para que possa circular pelas vias excedendo as dimensões previstas pela legislação de trânsito (CTB).



O CVC tem largura de 7,36 metros, ou seja, ocupa toda a pista ficando sobre as duas faixas de rolamento (esquerda e direita), não havendo como nenhum veículo realizar ultrapassagem.