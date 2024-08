Publicado 06/08/2024 21:59

Porto Real – Uma pistola e grande quantidade de droga foram apreendidas na tarde desta terça-feira (6), no bairro Jardim Real, em Porto Real (RJ). A apreensão foi feita após os policiais do 37º Batalhão verificarem uma denúncia no endereço.

De acordo com informações da Polícia Militar, a denúncia era que um homem estava realizando tráfico de drogas na localidade. Ao chegarem no local, avistaram o suspeito e tentaram se aproximar. Ao avistar a viatura, o homem fugiu.

No quintal da residência do suspeito, a polícia encontrou uma pistola 9mm com dois carregadores, uma grande quantidade de drogas, um relógio e dinheiro em espécie.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Porto Real, onde a ocorrência foi registrada.