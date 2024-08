Carga superdimensionada sai de Porto Real e segue na Via Dutra - Foto: Divulgação/PRF

Porto Real - A carga superdimensionada sai de Porto Real, onde estava estacionada, rumo ao destino final. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu com escolta às 11h25 do km 299 da Via Dutra, na altura de Porto Real (RJ).

Ainda segundo a PRF, a é ir até o km 264 da rodovia, próximo ao bairro Roma, em Volta Redonda. A carga é um transformador que saiu de São Paulo e tem como destino o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro.

O Conjunto Veicular de Carga (CVC), denominado "linha de eixo", é composto por veículos especiais para realizar este tipo de transporte, sendo necessária uma Autorização Especial de Trânsito (AET) para que possa circular pelas vias excedendo as dimensões previstas pela legislação de trânsito (CTB).