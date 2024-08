Número de cadastro por MEIs cresce 30% em Porto Real - Foto: Regiane Real

Número de cadastro por MEIs cresce 30% em Porto RealFoto: Regiane Real

Publicado 20/08/2024 19:09

Porto Real - Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda apontam um crescimento de 29,36% no número de Microempreendedores Individuais (MEI), em Porto Real (RJ). Eram 1400 em 2020 e agora são 1811 MEIs em 2024. Só na Avenida B, no bairro Freitas Soares, importante centro comercial do município, esse crescimento atingiu cerca de 46%.

Luiz Carlos Uchikado é comerciante e proprietário de uma loja infantil, na Avenida B. Mudou-se para Porto Real há cerca de 8 anos e resolveu investir no comércio local por considerar a cidade promissora. “Eu acredito em Porto Real. Esse aumento no número de empreendedores representa que todos nós acreditamos no potencial do município. A cidade é promissora. Estou desde 2018 com a loja e estamos crescendo desde então. Com o apoio da Sala do Empreendedor, basta estudar o empreendimento a ser feito, executar e acreditar, que o sucesso é garantido”, comentou.

O candidato a vice-prefeito Aguinaldo da Casa dos Colchões (União Brasil) é comerciante e falou sobre os incentivos dados ao segmento pela atual gestão. “Vejo um grande potencial de crescimento para nossa cidade. O apoio do prefeito tem sido um estímulo poderoso para os comerciantes, fortalecendo a confiança de que a nossa gestão, sendo reeleita, estará ao lado deles. Vamos ampliar as estratégias já utilizadas, gerando mais renda e criando novas oportunidades de emprego”, disse Aguinaldo.

O prefeito Alexandre Serfiotis (MDB) ressaltou as estratégias utilizadas para o crescimento do comércio. “Tivemos três edições da Feira do Empreendedorismo no Horto Municipal e duas do Domingão de Compras na Avenida B, com a participação de comerciantes de vários ramos e diversas localidades do município. Junto à implementação de palestras ministradas pelo Sebrae, foram abordados temas essenciais para alavancar o empreendedorismo em nossa cidade. Também houve o incentivo ao empreendedorismo feminino, com palestras específicas para esse público, durante a Semana do Empreendedor”, contou o prefeito, que ainda falou sobre o apoio da Sala do Empreendedor. “A Sala do Empreendedor oferece todo suporte aos nossos empreendedores. A equipe orienta na abertura do MEI, regularização de documentos e auxilia em informações de acesso a empréstimos com juros baixos para capital de giro e divulgação de oportunidades na região. É com essa estrutura e o incentivo ao comércio que geramos competitividade e conseguimos atrair investidores, movimentando e aquecendo a nossa economia”, destacou o prefeito.