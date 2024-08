Publicado 20/08/2024 19:32

Porto Real- A Casa Amarela, localizada no bairro Nova Colônia, foi a sede do Encontro com a Juventude, realizado no sábado, 17. Com a presença de Alexandre Serfiotis (MDB), do candidato a vice-prefeito Aguinaldo da Casa dos Colhões; dos candidatos a vereadores da Coligação Construindo Um Futuro Melhor e representantes da população, o momento abordou temas como o exercício do voto, cidadania, a importância da política em todas as relações e os planos de Serfiotis até o fim da gestão, assim como os objetivos futuros em caso de reeleição.

Alguns jovens deram seus depoimentos e declararam seu apoio a Serfiotis. Linda Gomes é universitária, tem 20 anos, mora no bairro Colinas e é a primeira vez que vota para prefeito. “Ele tem responsabilidade com a gestão do município. A expansão do Hospital por exemplo, demonstra sua preocupação com a saúde, a revitalização das quadras esportivas é um trabalho lindo de se ver, como a quadra do Parque Mariana, que além do esporte ajuda a promover as atividades do bairro” contou a universitária.

Para Reinaldo Silva Paula Rodrigues, 20, retocador de guarnecimento, morador do Jardim Real, Alexandre é referência tanto como profissional quanto político. “Vou votar pela primeira vez para prefeito e quero que o Serfiotis seja reeleito. Como prefeito, tem demonstrado um potencial incrível. Tenho boas referências dele tanto como médico e como político. Ele merece continuar, pois se importa com a saúde e tem experiência e credibilidade. É o mais bem preparado para governar a nossa cidade”, declarou.

Alexandre Serfiotis concorre à vaga de prefeito pelo MDB (15) e contou aos jovens sobre seus planos para o fortalecimento da juventude junto ao mercado de trabalho. “Sei da importância do conhecimento, da educação para que nossos jovens estejam preparados para o mercado de trabalho. Com muito orgulho, vemos nossos esforços, junto à equipe da Secretaria de Educação, gerando resultados. Prova disso é a educação que conquistou o 1º lugar no Sul Fluminense no IDEB, o 7º em todo o Estado do Rio de Janeiro. Outra realidade é que ampliamos as bolsas de estágio e já está tudo certo para que o município tenha a sua primeira Escola Técnica, fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Firjan (Sesi/Senai) e a Stellantis”, contou o prefeito que ainda destacou a importância da capacitação para que as vagas sejam ocupadas por cidadãos de Porto Real. “Temos o segundo maior polo automobilístico da América Latina. Ter uma escola técnica e incentivar o estudo universitário, através dos convênios com as universidades e o transporte universitário, é preparar nossos jovens para disputar de igual para igual as vagas ofertadas pelo nosso Polo Industrial e outras que vierem a surgir. Assim como ampliar as ofertas de estágios oferecidos pelo CIEE é dar oportunidade de um primeiro contato com a profissão, uma experiência muito rica e que abre portas para que jovem tenha seu primeiro emprego. Vocês, jovens, são formadores de opinião e o futuro da nossa cidade está nas suas mãos. De braços dados, vamos preparar cada um para que tenhamos uma cidade que seja referência de progresso em todos os segmentos. Estamos fazendo política pensando não na próxima eleição, mas sim na próxima geração”, concluiu.