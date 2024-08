Publicado 26/08/2024 16:54

Porto Real - O programa Auxílio Vale-Transporte, instituído pela Lei nº 226 de 1 de agosto de 2005, registou um aumento significativo de beneficiários em Porto Real (RJ) durante a Gestão Serfiotis. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Económico, Trabalho e Renda, o número de beneficiários passou de 110, no início de 2021, para 452 atualmente. Destes, 344 são trabalhadores e os restantes 108 são estudantes de cursos profissionalizantes.

Para que os trabalhadores tenham acesso ao benefício, é necessário que sejam residentes em Porto Real há pelo menos seis meses. Já os estudantes de cursos profissionalizantes precisam comprovar residência no município por um período mínimo de 12 meses. Além disso, a situação socioeconómica também é avaliada conforme as disposições da lei mencionada.



Israel Cândido Sinfroni, de 18 anos e residente no bairro Freitas Soares, conseguiu o seu primeiro emprego graças ao Auxílio Vale-Transporte. "Quando soube do Auxílio Vale-Transporte, procurei a Secretaria de Trabalho e Renda e fiquei muito feliz, pois em cerca de um mês já estava a receber o benefício, e ele sempre foi pago pontualmente. Trabalho noutra cidade, e sem o apoio do Auxílio Vale-Transporte teria perdido a oportunidade. Sou muito grato", relatou o jovem.



O prefeito Alexandre Serfiotis (MDB) explicou que, para aumentar o número de beneficiários, foi necessário realizar um trabalho de recuperação de crédito junto ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (SINDPASS). “Em janeiro de 2021, enfrentávamos uma situação difícil, com pagamentos atrasados desde 2020, o que levou a empresa responsável a suspender as recargas. Efetuámos o pagamento da dívida, renovámos o contrato e retomámos as recargas. Foi um processo complexo de recuperação de crédito, pois muitas empresas já não queriam contratar trabalhadores da nossa cidade devido aos atrasos. Com este esforço, recuperámos a confiança dos empregadores e dos beneficiários, e conseguimos ampliar o número de pessoas atendidas”, explicou o prefeito, que também sublinhou a relevância do programa na criação de empregos. “Este programa é essencial, pois aumenta as oportunidades de emprego fora do município. Dado o crescimento populacional, a manutenção deste importante apoio é indispensável e está garantida por lei”, concluiu.