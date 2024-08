Publicado 26/08/2024 17:13

Porto Real - O evento, que aconteceu no último sábado, dia 24, contou com a presença dos candidatos a vereadores e marcou o início oficial da campanha de reeleição do atual prefeito, Alexandre Serfiotis (MDB), que tem como vice na chapa Aguinaldo da Casa dos Colchões (União Brasil).

O "Adesivaço" atraiu uma significativa participação da comunidade, reunindo moradores e líderes locais que demonstraram apoio à continuidade da atual gestão. No decorrer do evento, foram distribuídos adesivos e outros materiais de campanha, e os participantes tiveram a oportunidade de conversar diretamente com Alexandre Serfiotis.

O prefeito enfatizou a relevância do evento para aumentar a visibilidade da campanha. "Este é o momento de mostrar nossa força. Temos um compromisso com a nossa comunidade, e a presença de todos os envolvidos foi crucial para fortalecer o espírito de união e determinação. O 'Adesivaço' foi um evento marcante, que destaca a importância de mobilizar a população em apoio aos objetivos da nossa Coligação", afirmou o candidato à reeleição.