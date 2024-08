Publicado 27/08/2024 20:18

Porto Real - Nesta segunda-feira (26), dois jovens, de 21 e 19 anos, foram presos por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no bairro Freitas Soares, em Porto Real (RJ). De acordo com informações da PM, eles eram suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.



Segundo os agentes, uma equipe da Patrulha Tático Móvel recebeu uma denúncia e foi até a Rua Trinta e Sete para averiguar a informação sobre a venda de drogas em uma quitinete localizada no Condomínio Granilha.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram em direção ao condomínio e se esconderam em um imóvel. Durante a fuga, os suspeitos foram vistos arremessando uma bolsa pela janela, que depois foi recolhida pelos policiais.

Ao entrarem na residência, os agentes encontraram os homens com a porta aberta. Durante a revista, foram encontrados R$ 50 em dinheiro e um celular. Na bolsa recolhida, havia 103 pinos de cocaína.



Os dois e todo o material aprendido foram levados para a delegacia de Porto Real. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. De acordo com a PM, ele foram transferidos para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde aguardam a audiência de custódia.